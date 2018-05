Hjelpepleier dømt for å ha utnyttet psykisk utviklingshemmet kvinne

NTB Innenriks

Mannen erkjente i Stavanger tingrett at han hadde hatt seksuell omgang med kvinnen, men benektet å ha utnyttet henne, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten mener imidlertid at det er hevet over enhver tvil at det dreide seg om utnyttelse og at mannen kjente til at kvinnen var psykisk utviklingshemmet.

Tingretten legger til grunn at det dreier seg om tre tilfeller av seksuell omgang. Hver gang skal mannen ha parkert et godt stykke fra kvinnens bolig, noe retten mener tyder på at han forsøkte å skjule relasjonen dem imellom.

Mannen må betale kvinnen 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

(©NTB)