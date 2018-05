Eldre kvinne evakuert på grunn av flom i Hedmark

NTB Innenriks

82 år gamle Tora Nerberg ble onsdag evakuert fra gården sin som ligger ved Trysilelva. Adkomstveien til gården står nå under vann. Nerberg er midlertidig bosatt på et eldrehjem i Trysil kommune.

– Det er ikke noe morsomt å måtte flytte. Jeg har kjøpt meg vadere og staver slik at jeg kunne gå over selv om det var litt vann, men nå er det for mye, sier 82-åringen til NRK.

Onsdag formiddag ble E16 er stengt mellom Kongsvinger og Masterud som følge av flom. Omkjøring er skiltet, melder Vegtrafikksentralen øst.

– Stille før flommen

Onsdag kveld er E16 fremdeles stengt og kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Per Kollstad sier at de forbereder seg på en eskalering av situasjonen.

– Det er stille før flommen. Vi forbereder oss på at vannet skal stige, sier Kollstad til NTB.

Det ventes nedbør i østlandsområdet torsdag og fredag, men det er foreløpig usikkert både nøyaktig hvor og hvor mye. Den videre flomutviklingen vil bli avhengig av dette

Torsdag ettermiddag er det varslet om økt jord-, sørpe- og flomskredfare og varslingsnivået er oppjustert til oransje nivå – nivå tre av fire. Spesielt bratte dalfører i Gudbrandsdalen, Begnadalen og Hallingdal er utsatt. Det fryktes at bebyggelse, vei og jernbane kan bli rammet.

Ikke like stor som i 2014

Sør-Odal kommune har egne målinger for vannstanden i Glomma, og fra fredag til tirsdag viste målingene at elva steg med over én meter, skriver avisa Glåmdalen. Dermed kryper vannet stadig nærmere veier og campingplasser.

Onsdag morgen passerte vannføringen i Trysilelva merket for femårsflom, men NVE mener årets flom her ikke vil bli så stor som i 2014, skriver Østlendingen.

Flomfaren er onsdag på oransje nivå – nivå tre av fire – for Buskerud, Oppland og Hedmark, ifølge varsom.no. Kraftig snøsmelting har gitt stor vannføring i elvene på Østlandet. Trysilelva, Glomma og Drammenselva er mest utsatt.

