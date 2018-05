DN: Beyoncé og Kanye Wests lyttertall manipulert i Tidal

NTB Innenriks

De to superstjernene er medeiere i strømmetjenesten, som har base i Oslo. Ifølge Dagens Næringsliv har manipuleringen foregått ved at det er ført inn ekstra avspillinger på ekte kunders kontoer.

Avisen skriver at deres journalister har fått tilgang til store mengder interne data fra Tidal, som skal vise hvordan brukere har lyttet til musikk. Flere Tidal-kunder som har blitt konfrontert med disse loggene, stiller seg uforstående til at de skal ha spilt sanger av artistene like mange ganger som opplyst. Det er også oppdaget repeterende mønstre i loggene.

Datamaterialet er blitt gjennomgått av en gruppe ved NTNUs Center for Cyber and Information Security (CCIS) på oppdrag for DN. «Gjennom avansert statistisk analyse har vi kunne slå fast at det har foregått manipulasjon av dataene i visse perioder. Manipulasjonen ser ut til å rette seg mot et svært spesifikt sett med sanger, knyttet til to distinkte album», heter det i deres konklusjon.

Til sammen skal det være funnet mer enn 320 millioner falske avspillinger og mer enn 1,7 millioner brukerkontoer er berørt, ifølge avisen.

Tidal til angrep på DN

Tidal avviser blankt påstandene fra DN. Siden februar har selskapet kommunisert via to amerikanske advokater. I brev og eposter har advokatene gjentatt at Tidal aldri har manipulert eller på annen måte forfalsket strømmetall eller pengeutbetalinger. Samtidig går selskapet til frontalangrep på DN.

– Dette er en svertekampanje fra en publikasjon som har en gang omtalte en av våre ansatte som en «israelsk etterretningsagent» og vår eier som en «dopdealer». Vi forventer ikke annet fra dem enn denne latterlige saken, løgner og falske påstander. Denne informasjonen var stjålet og manipulert, og vi vil kjempe hardt mot disse påstandene, skriver Alisa Finkelstein, presseansvarlig i Tidal i en epost til NTB.

Tidal mener at dataene er stjålet, at de er ufullstendige for de aktuelle periodene, at DN har endret dataene og har løyet til NTNU om dataenes opprinnelse og innhold. Tidal mener CCIS-rapporten fra NTNU bygger på gale forutsetninger og at konklusjonene den trekker, derfor blir feil.

– Har verifisert tallene

DNs featureredaktør Gry Egenes sier til NTB at dette «selvfølgelig er feil».

– Vi har jobbet med denne saken i fem måneder og kryssjekket de funnene vi har gjort i databasen med flere forskjellige kilder, sier hun.

Blant annet viser hun til at tallene i deres materiale stemmer overens med utbetalingene som er gjort fra Tidal til plateselskapene.

– Vi har gjort en grundig jobb med å verifisere funnene. Mye av tiden har gått med til det, sier hun.

Hun forklarer at de begynte å jobbe med Tidal for tre år siden.

– Det er et selskap hvor det har vært mye uro, som vi har fulgt nøye med på, sier hun.

