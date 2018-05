Babcock avslutter samarbeid med selskap der Helse Nords styreleder er direktør

NTB Innenriks

Samarbeidet avsluttes med umiddelbar virkning, opplyser Babcock Scandinavian AirAmbulance og Bedriftskompetanse AS i en pressemelding.

Bakgrunnen for beslutningen er at Helse Nords styreleder Marianne Telle mandag erklærte seg inhabil på grunn av bindingene hun har til Babcock som administrerende direktør i rekrutteringsbyrået, skriver Nordlys.

– Sammen med direktør i Bedriftskompetanse AS, Marianne Telle, har vi nå besluttet å avslutte vårt samarbeid. Telle understreker at hun ikke på noe tidspunkt hadde innsyn i anbudsprosessen, og derfor ikke har vært medvirkende til utfallet av konkurransen. Når hun nå velger å erklære seg inhabil på bakgrunn av situasjonen som har oppstått, forholder vi oss til det. Vi har derfor blitt enige med Bedriftskompetanse AS om å avslutte vårt samarbeid, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock.

Politisk storm

Ifølge Dagens Næringsliv vurderte ikke Luftambulansetjenesten og Sykehusinnkjøp Telles habilitet da saken ble behandlet i fjor. Habilitetsspørsmålet gjorde at SV tirsdag krevde at Telle trekker seg som følge av krisen i luftambulansetjenesten, ifølge NRK. Også Sp mener Telle bør fratre, om enn ikke permanent.

Samme dag kom både Ap, Sp og SV med støtte til kravet fra Rødt om at luftambulansekontrakten brytes og at man heller forlenger avtalen med Lufttransport på ubestemt tid, skriver VG. Først tirsdag om en uke vil det bli klart om KrF sikrer flertall for forslaget om å annullere anbudet.

Helseminister Bent Høie (H) har imidlertid advart opposisjonen på Stortinget mot å presse fram en oppsigelse av avtalen.

Billigere

Det var i juni i fjor det ble klart at britiskeide Babcock vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten i Norge. Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland.

Det er blitt kjent at Babcocks anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport.

De rundt 110 ansatte i Lufttransport har reagert på at Babcock tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. Ettersom det ikke ble stilt krav til virksomhetsovertakelse i anbudet, må pilotene søke på sin egen stilling når Babcock overtar tjenesten.

Bonusglipp

Fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA har forhandlet om overføring av pilotene, men disse brøt sammen i april. Mandag ble det kjent at pilotene i Lufttransport i forhandlingene ble tilbudt 40.000 kroner i årsbonus dersom de ikke melder seg syke i løpet av et arbeidsår. Det var en glipp og det ville gått på bekostning av flysikkerheten om pilotene føler seg presset til å fly, innrømmer Babcock.

– Dette punktet ble spilt inn i forhandlingene med Norsk Flygerforbund av en nyansatt HR-medarbeider uten bransjekunnskap, sier Babcocks direktør Marius Hansen.

(©NTB)