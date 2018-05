Klart for hektisk eksamenstid for 240.000 ungdommer

NTB Innenriks

Først 15. mai får elever på videregående beskjed om de kommer opp, og i hvilke fag.

Totalt skal det gjennomføres 275.000 eksamener i så mange som 408 ulike fag. For 10.-klassingene starter eksamenskjøret med matematikk onsdag 16. mai. Deretter går det slag i slag fram til 5. juni.

Nytt av året er muligheten til å bruke internett under eksamen i sju fag.

– For at eksamen skal gjenspeile opplæringen, får elever og privatister tilgang til internett på eksamen i noen fag. Internett er et sentralt verktøy både på skolen og i hverdagslivet, og ikke minst i arbeidslivet som elevene skal forberede seg til, sier avdelingsdirektør Marthe Akselsen i Utdanningsdirektoratet.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for gjennomføringen av både muntlige og skriftlige eksamener.

