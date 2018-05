Ikke nye søk etter savnet besetningsmedlem i Barentshavet

NTB Innenriks

Sindre Saltveit fra Karmøy var i førstegangstjeneste da han ble meldt savnet lørdag morgen, etter at han trolig falt over bord fra kystvaktskipet. Det ble startet omfattende søk i området rundt Bjørnøya. Redningsaksjonen ble avsluttet søndag.

Politiet i Nordland opplyser tirsdag morgen at de anser det som sannsynlig at den savnede har omkommet og at det er små muligheter for å finne den 19 år gamle mannen. Det vil derfor ikke bli iverksatt søk etter ham, med mindre det fremkommer nye opplysninger i saken.

