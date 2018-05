Hobbyarkeolog fant vikingskatt fra 800-tallet

NTB Innenriks

– Plutselig peip det noe skikkelig i metalldetektoren. Vi skjønte ikke først at det var mynter, men jeg ringte kameraten min som fikk meg inn på dette. Han sa vi bare måtte stoppe og at dette var et viktig historisk funn, sier Fuglerud til NRK.

Han forteller at håpet var å finne mynter fra 1700-tallet, og at drømmen var å finne noe fra vikingtiden. Resultatet var frankiske mynter, som kan være plyndringsgods som har funnet veien til Skandinavia gjennom handelsstedet Doorstad i dagens Nederland, i tillegg til skålspenner og flere perler. Drømmen ble dermed oppfylt.

– Jeg må si at dette var overraskende. Disse myntene er ganske verdifulle og kan være et viktig bidrag til forståelsen av kultur og kontaktflaten vikingene hadde, sier historiker og vikingbokforfatter Kim Hjardar.

Kameratene overrakte mandag funnene til fylkesarkeologen i Buskerud.

(©NTB)