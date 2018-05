Fortsatt kritisk for åtteåring etter drukningsulykke i Drammen

NTB Innenriks

Gutten ble fløyet i luftambulanse til Rikshospitalet i Oslo, og tilstanden ble beskrevet som livstruende. Tilstanden var tirsdag morgen uforandret, opplyser politioverbetjent Geir Oustorp ved Drammen politistasjon.

Gutten skal ifølge politiet ha syklet bort til Inntakeren sammen med en kamerat. De to satte seg ned ved siden av dammen og skled så ut i vannet. Den ene gutten kom seg på land og løp for å varsle den andre guttens far.

– Gutten som løp etter hjelp gjorde alt riktig. Han var svømmedyktig og kom seg opp av vannet og varslet faren til den andre gutten, sier Oustorp.

Han opplyser at politiet sammen med helsepersonell fra kommunene og skolen følger opp pårørende og berørte.

– Dette er en tragisk hendelse. Vi vil nå bruke tid på å følge opp dem som er berørte av hendelsen, sier Oustorp.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.50.

(©NTB)