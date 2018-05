Enighet om å reetablere villreinstamme i Nordfjella

NTB Innenriks

Avtalen kom i stand etter et møte mellom kommunene Ulvik, Aurland, Lærdal, Hemsedal, Ål og Hol og landbruksminister Jon Georg Dale og politisk rådgiver Marit Kristine Vea i Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen for møtet er videre arbeid med villreinstammen etter fellingen av villrein i Nordfjella, etter at det ble påvist tilfeller av skrantesyke, eller CWD (Chronic Wasting Disease).

CWD er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

Avtalen som ble underskrevet på tirsdagens møte, legger til grunn videre samarbeid for å beholde friske stammer av villrein, samt å bygge opp en frisk villreinstamme i Nordfjella.

– CWD har stilt både staten og kommunene overfor nye utfordringer. Det blir viktig at staten og kommunene står sammen også i den fasen vi nå går inn i med å legge til rette for vellykket reetablering av en frisk villreinstamme i Nordfjella. Jeg er derfor glad for at vi nå har etablert en samarbeidsavtale om dette, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

