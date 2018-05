E24:  IAG-aksjonærer foreslår felles bud med Ryanair på Norwegian

NTB Innenriks

Ifølge E24 foreslår noen investeringsfond i London, som alle er aksjonærer i International Airlines Group (IAG), at selskapet og Ryanair kommer med et felles bud på Norwegian. Ifølge den spanske avisens kilder har fondsforvaltere diskutert en slik mulighet med investeringsbanker.

– Investorer forsøker å forstå flere faktorer i Norwegians operasjon, som selskapets potensielle fremtidige verdsettelse, fremtidige investeringer, langsiktige flyleie, gjeld og mulige synergier. Ryanair kan slå seg sammen med IAG med en felles tilnærming, sier analytiker Mark Manduca i Bank of America Merril Lynch til den spanske avisen.

Tanken skal være at IAG beholder Norwegians langdistansedrift, mens Ryanair beholder kortrutene.

Ingen av selskapene ønsker å kommentere saken til den spanske avisen.

Avslo to bud

12. april i år opplyste IAG, som blant annet eier British Airways, at selskapet hadde kjøpt 4,61 prosent av aksjene i Norwegian. Intensjonen var å sondere muligheten for å by på det norske lavprisselskapet.

I begynnelsen av mai fortalte styret i Norwegian at de har avvist to konkrete bud fra IAG om kjøp av hele det norske selskapet. Et kraftig økning i aksjekursen etter at IAGs interesse ble kjent, endte dermed med et kraftig kursfall.

– Budene er vurdert sammen med Norwegians finansielle og juridiske rådgivere og ble enstemmig avvist på grunnlag av at de verdsatte Norwegian og utsiktene til selskapet for lavt, fastslo Norwegian da.

– Generelt sett vil jeg si at når slike ting er på gang, er det typisk at det er utrolig mye spekulasjoner. Om de er satt ut bevisst eller bare er spekulasjoner for å ha noe å skrive om, det er umulig å vite, sier professor Eli Moen ved BI til E24.

Hvis prisen er riktig …

Selv om styret ikke ønsker å selge, må det vurdere bud som kommer inn og gi en anbefaling til aksjonærene om de bør takke ja eller nei.

– Hvis prisen er riktig, er alt til salgs, sa konsernsjef Bjørn Kjos til Bloomberg da han presenterte flyselskapets kvartalstall 26. april.