Byråd og politi lover tiltak mot ungdomskriminaliteten i Oslo

NTB Innenriks

Etter flere år med nedgang har den registrerte kriminaliteten blant barn og unge under 18 år økt, viser den siste Salto-rapporten, som tirsdag ble lagt fram av politimester Hans Sverre Sjøvold og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på en fullsatt konferanse i Oslo.

I fjor sto barn og unge under 18 år for 6,4 prosent av alle straffbare forhold med kjent gjerningsperson i Oslo, går det fram av tallene. I 2015 var tilsvarende andel nede i 4,9 prosent. Det ble registrert 2.795 straffbare forhold i aldersgruppa 10–17 år, mens tilsvarende tall for i 2016 var 2.200. Ikke siden 2009 har antallet lovbrudd i denne aldersgruppa vært høyere. Det er særlig registrerte narkotikalovbrudd blant unge gutter som har skutt i været.

I alt 1.483 ungdommer ble registrert med straffbare forhold i fjor, det høyeste antallet siden 2007, da 1.796 ungdommer ble registrert.

Samtidig holder andelen ungdom som ikke begår straffbare forhold, seg stabil med 97 prosent, understrekes det i rapporten. I alt bor det nå rundt 50.000 ungdommer i Oslo.

Vil ha mer kontakt

151 av ungdommene er identifisert som gjengangere med fire eller flere straffbare forhold på rullebladet. Disse står for 37 prosent av den registrerte kriminaliteten i denne aldersgruppa. Fattigdom, store familier, ustabile forhold hjemme og liten tiltro til offentlige institusjoner som politi og barnevern er blant det som kjennetegner denne gruppa.

– Det er de voksne som har skapt problemene. Vi må gjøre en jobb for disse ungdommene. Dette er vår ungdom, sier Johansen.

Samtidig er det er uakseptabelt at disse ungdommene sprer frykt ved sin framferd og ved å begå kriminalitet i lokalmiljøene, understreker han.

Han lover nå forsterket innsats og oppfølging overfor denne gruppa fra både bydel, skole og helsetjenestene.

– Vi må tettere på og sørge for en bedre kontakt. Vi må vite hva disse ungdommene faktisk driver med, sier byrådslederen til NTB.

Flere kommunale sommerjobber, styrket Utekontakt i bydelene, et bedre fritidstilbud og en egen mentorordning er blant tiltakene han vil iverksette. Det vil bli satt av ekstra penger til dette i det reviderte budsjettet, lover han.

– Vi har god nok informasjon til å ha en god nok oppfølging av de unge kriminelle. Disse ungdommene er i kontakt med kommunen på ulike nivåer gjennom hele oppveksten. Derfor er samarbeidet mellom oss i kommunen og politiet veldig, veldig viktig, sier Johansen.

Raskere og tydeligere

Også politiet varsler forsterket og målrettet innsats rettet mot gjengangerne, herunder systematisk og individuell oppfølging av navngitte personer.

Oslo-politiet ansetter nå 71 nye politifolk, som først og fremst skal settes inn i bydelene. De fleste av disse skal drive med forebyggende arbeid som såkalte «dedikerte forebyggere». I tillegg styrkes etterforskningsarbeidet.

– Vi jobber for raskere og tydeligere reaksjoner overfor denne gruppen av få unge som begår flere lovbrudd, når lovbrudd blir begått. Vi har stor tro på at vi nå skal kunne lykkes med vår del av jobben, sier politimester Sjøvold.

(©NTB)