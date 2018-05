Ber om lange forvaringsstraffer etter parteringsdrap på Ammerud

NTB Innenriks

Statsadvokat Alvar Randa omtalte drapet på 35 år gamle Dan Johnny Myhre som «brutalt og urovekkende» under sin prosedyre i Oslo tingrett tirsdag.

– Drapet er så uprovosert som det kan få blitt, sa Randa i retten.

Han viste til at drapshandlingen ifølge de tiltalte skal ha blitt utløst av en misforståelse. Drapsofferet ble feilaktig beskyldt for å ha stjålet 30 gram hasj, men det viste seg senere at hasjen lå i lommen til en av de tiltalte, ifølge forklaringene.

Alle de involverte tilhørte et rusmiljø, og de tiltalte skal ha vært svært ruset da drapet skjedde.

Randa fortalte retten han har tvilt mye på om det bør legges ned påstand om forvaring, men at han endte på dette til slutt. Dette begrunnes blant annet med at de to drapstiltalte mennene har vist seg å endre personlighet når de ruser seg.

– Det er det som er farlig, sa han.

Lange straffer

Påtalemyndigheten ber om at en 26-åring, som har erkjent straffskyld både for å ha drept og partert Myhre i en leilighet på Ammerud, dømmes til 16 års forvaring. Mannen har forklart at han var hovedmannen bak selve drapshandlingen, men påtalemyndigheten mener at også kameraten hans, en 28 år gammel mann var delaktig.

Den 28 år gamle kameraten bør ifølge aktor dømmes til 17 års forvaring, selv om han kun har erkjent å ha vært med på parteringen. Grunnen til at den antatte hovedmannen får påstand om lavere straff, er at han har erkjent straffskyld.

En kvinne er også tiltalt for å ha deltatt i parteringen og for å ikke ha forsøkt å stanse drapet. For henne legges det ned påstand om to års fengsel. Kvinnen har ikke erkjent straffskyld, og hevder at hun fryktet for eget liv.

Uklart

I sin prosedyre understreket Anda at kun de tiltalte vet hva som har skjedd i leiligheten.

– De har sagt at de var svært ruset, og av den grunn kanskje ikke husker alt. Derfor må vi være forsiktige med å legge deres forklaring til grunn, uten støtte i andre bevis, sa Anda.

Påtalemyndigheten mener at både 26-åringen og hans 28 år gamle kamerat begge var delaktige i å påføre skadene som samlet førte til at drapsofferet døde.

Over 20 kniver, økser og slagvåpen er beslaglagt som knyttes til de tiltalte.

– Forklarer seg ikke om alt

Under prosedyren viste aktor til at flere av voldsskadene som ble funnet på avdøde, ikke kan forklares dersom man legger vitnebeskrivelsene til de tiltalte til grunn.

– De tiltalte forklarer seg ikke om alt som har skjedd. Det begrunner jeg med skadene, og funn på stedet. Det har skjedd mer der. Og det er litt pussig at ingen av de tre forklarer seg om det, sa aktor. Han understreket at det kan tenkes at dette skyldes rus.

De to mennene ble pågrepet da de fraktet en trillekoffert med likdeler i utendørs, etter at vitner hadde reagert på oppførselen deres. Kvinnen ble pågrepet kort tid senere.

Rettsmedisinerne har konkludert med at det ble påført flere stikk og kutt i hodet, på halsen og i brystregionen til 35-åringen, noe som til slutt førte til at han døde. Selve drapshandlingen skal ha foregått over lengre tid, ifølge påtalemyndigheten.

