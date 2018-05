16-åring tiltalt for drap på Sørlandssenteret

NTB Innenriks

Jenta ble 26. juli i fjor pågrepet og siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs Sørlandssenteret. 17 år gamle Marie Skuland døde av skadene, mens den 23 år gamle kvinnen ble kritisk skadd.

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale i saken. Den er ikke forkynt for tiltalte, så jeg kan foreløpig ikke kommentere innholdet i tiltalen, sier statsadvokat Jan Tallaksen til Fædrelandsvennen.

Det er satt av åtte dager til rettssaken, som starter 4. juni i Kristiansand tingrett.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slo i en 88 sider lang rapport publisert i februar fast et at det ble begått en rekke lovbrudd i behandlingen av 16-åringen.

Etter flere år i fosterhjem etter en oppvekst med en voldelig far, rømte jenta i 2016. De neste elleve månedene flyttet hun mellom 17 ulike barnevernstiltak, noe Fylkesmannen slår fast var uheldig. Bufetat kritiseres også for ikke å ha fulgt opp skikkelig, selv om de har sørget for å kontrollere om eksterne firmaer har levert som avtalt.

(©NTB)