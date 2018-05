Tre luftambulansefly ute av beredskap i Nord-Norge

NTB Innenriks

Fra klokken 18 mandag er tre av fem luftambulansefly ute av beredskap i henholdsvis Brønnøysund, Alta og Kirkenes. Fra klokken 6 til 18 tirsdag er ett av seks fly ute av beredskap. Det vil ramme luftambulansens dagfly som er stasjonert i Alta.

Noen av utmeldingene skyldes sykdom, mens andre utmeldinger skyldes mangel på mannskap.

– Det som er viktig å få fram her er at der det er redusert beredskap, vil det dekkes opp med fly eller helikoptre fra andre steder i Norge. Vi har en samlet luftambulansetjeneste i Norge der vi koordinerer hele luftflåten slik at vi kan få lufttransport dit det er størst behov, sier kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord til NTB.

Norsk Sykepleierforbund er imidlertid ikke beroliget og er bekymret over pilotmangelen.

– Pilotmangelen som vi nå ser er varslet lenge, og er en konsekvens av valget som ble gjort i forbindelse med anbudsprosessen, sier forbundsleder Eli Gunhild By som undrer seg over om krisen kan ha kommet overraskende på helseminister Bent Høie (H).

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år. Det har skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.

Ansatte i Lufttransport AS har dermed begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. Dermed mangler selskapet nok piloter og flere ambulansefly har blitt stående på bakken.

