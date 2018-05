Landås-siktet overført til sykehus

NTB Innenriks

Mannen har sittet i varetekt siden drapet på moren ble oppdaget 10. februar i år. Forrige uke slo en rapport fra to sakkyndige fast at 43-åringen var psykotisk på gjerningstidspunktet og at han derfor ikke kan straffes for drapet.

Under et rutinemessig fengslingsmøte i Bergen tingrett mandag var mannens forsvarer og politiet enige om at den drapssiktede bør plasseres på en institusjon under Helse Bergen i stedet for å sitte i fengsel, skriver Bergens Tidende.

Det var lørdag 10. februar i år at mannen ringte politiet og meldte at moren lå død i leiligheten deres i en blokk på Landås i Bergen. Kort tid etter fortalte mannen politiet at han hadde tatt livet av henne med en øks.

Noen uker tidligere hadde mannen blitt skrevet ut fra en psykiatrisk institusjon i Bergen mot sin vilje. I en fersk rapport fastslår imidlertid Fylkesmannen at det ikke var uforsvarlig å skrive ut den nå drapssiktede mannen.

