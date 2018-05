Farida-støttegruppen stevner UNE

NTB Innenriks

«Vi har i samråd med familien bestemt oss for å stevne UNE for dette nye vedtaket, altså ny runde i rettssystemet», skriver støttegruppa på Facebook mandag morgen ifølge NRK.

Fredag ble det kjent at UNE opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien ikke får komme tilbake til Norge, til tross for at Høyesterett i mars konkluderte med at avgjørelsen om å tilbakekalle deres flyktningstatus, er ugyldig. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015.

– Sikkerhetssituasjonen på hjemstedet deres er stabil og har vært det i mange år. Det som skiller saken fra tidligere, er at det nå er flere og tryggere reiseveier mellom Kabul og hjemstedet, sa nemndleder Johan Berg i Utlendingsnemnda (UNE) til NTB fredag.

Nytt vedtak

Etter Høyesterett-vedtaket ble saken sendt tilbake til UNE. Der fattet Berg fredag et nytt vedtak om at det var riktig å trekke tilbake den midlertidige oppholdstillatelsen, uten full nemndbehandling, ifølge Dagbladet.

Flere jurister har reagert på at Berg alene fattet dette vedtaket. Jussprofessor Mads Andenæs sier til Dagbladet ta han tror saken ville fått et annet resultat om det hadde gått til en nemnd.

– Reglene sier at hvis saken ikke reiser noe tvil, så kan den behandles av nemndleder alene. Denne saken byr på vesentlige tvilsspørsmål, og det er galt at den ikke ble avgjort av en nemnd. Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil, sier han.

– Forverret sikkerhetssituasjon

Tidligere FNs spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide, mener sikkerhetsvurderingene UNE har gjort er basert på usikre og feilaktige opplysninger. Han sier situasjonen i Afghanistan er forverret, spesielt de siste månedene.

– Ifølge de opplysninger jeg sitter med var hennes provins Ghazni den som i april hadde de største sivile tapene etter Kabul. En rekke andre kilder gir lignende resultater og viser at UNEs konklusjon ikke holder. Hun tilhører i tillegg den mest utsatte befolkningsgruppen, Hazaraene, sier Eide til NRK.

UNE opplyser at de i vedtaket ikke har foretatt en sikkerhetsvurdering av hele provinsen Ghazni, som består av 16 distrikter, men kun av distriktet Jaghuri som Farida og familien kommer fra, samt veiene til dette distriktet.

– Konflikten i landet har ikke berørt dette distriktet siden Talibans fall, og ingen forhold tilsier at den kommer til å gjøre det, sier nemndleder Berg til NRK.

(©NTB)