Eksperter advarer mot å bygge regjeringsbygg i tre

– Vi anbefaler at det utvises stor forsiktighet ved bruk av tre i bærende konstruksjoner og i fasader på bygg som kan utsettes for eksplosjonsbelastninger eller andre terrorbelastninger, sier avdelingsleder Svein Olav Christensen ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg på generelt grunnlag til TV 2.

I et høringssvar til kommunalkomiteen på Stortinget skriver han at «komponenter av massivtre har en viss motstandsevne mot eksplosjoner, men den er dårligere en betong».

Kommunalkomiteens innstilling i saken blir trolig klar tirsdag, ifølge TV 2.

Verdiskapning

Opposisjonen – anført av Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum – har flertallet som skal til for å fatte et vedtak i Stortinget som vil medføre at regjeringen tvinges til å pålegge utbyggere å bruke tre som sentralt element i de nye regjeringsbygningene. Det vil ifølge forslagsstillerne generere inntekter, arbeidsplasser og kan ha en positiv klimaeffekt i forhold til et materialvalg som hovedsakelig består av betong.

– Her er det en kjempemulighet til bygge verdiskapning i Norge om vi bygger det bygget i tre, sier Vedum (Sp).

Ikke for beskyttelse

Men Christensen er ikke alene mot å advare mot å bruke treverk i bygninger som skal sikres mot terrorangrep og andre former for skadelig påvirkning utenfra. Magnus Langseth er professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU og en av Norges fremste eksperter. Han har utført flere forsøk som viser hvordan ulike materialer oppfører seg i ekstreme situasjoner som et terrorangrep eller beskytning.

– Tre er ikke sett på som et materiale man vurderer i forbindelse med beskyttelse, sier Langseth.

Professoren frykter konsekvensene feil valg av materialer kan få.

– Det kan på godt norsk ramle sammen, sier Langseth til TV 2.

