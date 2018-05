90.000 frivillige deltok i strandryddeuka

NTB Innenriks

En strekning på 1.000 kilometer er hittil i år renset for søppel av 106.000 frivillige.

Det er blant annet plukket 11.000 bomullspinner, 14.000 drikkeflasker, 3.000 snusbokser og 900 fiskegarn, opplyser daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Det er også blitt plukket 2.500 biter landbruksplast.

Gulbransen er storfornøyd med de mange frivillige.

– I år har vi altså nådd 100.000 deltakere allerede, og i løpet av året kommer tallet til å være langt høyere, sier hun, og minner om at hver dag er en strandryddedag selv om strandryddeuka er over for i år.

