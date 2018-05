33-åring dømt til fengsel etter påkjørsel med ulovlig trimmet sykkel

NTB Innenriks

Sør-Trøndelag tingrett mener at 33-åringen «er sterkt å bebreide» for det som skjedde, og at han opptrådte grovt uaktsomt, skriver Adresseavisen. Mannen har erkjent straffskyld.

Sykkelen som traff kvinnen var ulovlig trimmet og kunne nå en toppfart 108 kilometer i timen. I dommen heter det at sykkelen ikke lovlig kan brukes i trafikken slik den fremstår i dag. «Det fremgår i sakkyndig rapport fra Statens vegvesen (...) at den har vesentlige tekniske mangler for å bli godkjent som lett motorsykkel.»

Kvinnen som ble påkjørt pådro seg brudd i tre nakkevirvler, i kragebeinet og fikk hjernerystelse.

– Det var så ulogisk at sykkelen kom så fort mot meg. Jeg husker at syklisten skar en grimase rett før vi kolliderte, sa 27-åringen under sin forklaring i retten.

I tillegg til fengselsstraffen inndras sykkelen. 33-åringen får også kjøreforbud i to måneder og må betale 20.000 kroner i oppreisning til kvinnen, ifølge dommen som ble forkynt mandag.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening sier han har ventet på at en slik sak skulle dukke opp. Den siste tiden har han fått inn flere meldinger om at folk trimmer sykkelen sin ved å bestille deler på nettet.

– Vi vet ikke hvor mange det er snakk om, men det er et problem. Disse elsyklene har høy toppfart og med barn, eldre og kvinner med barnevogn ute er det et spørsmål om tid før det skjer en katastrofe, advarer Andersson.

Det er for få som har kjennskap til lovverket knyttet til fartsgrenser, kjøp av elsykkeldeler eller bruk av elsykkel, tilføyer han.

– Vi i Syklistenes Landsforening vil prøve å sette i gang tiltak, men det må også koordineres med resten av sykkelbransjen og offentlige myndigheter. Vi trenger å informere befolkningen om lovverket knyttet til elsykkel, sier han.

