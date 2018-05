Ukraina protesterer mot puslespill laget i Flekkefjord

NTB Innenriks

ABC Nyheter skriver at Utenriksdepartementet (UD) har fått en forespørsel fra Ukrainas ambassade. I brevet står det at ukrainske myndigheter er blitt klar over at firmaet L.A. Larsen i Flekkefjord publiserer kart over Russland, i form av puslespill, der man oppgir deler av ukrainsk territorium som en del av Den russiske føderasjon.

Ukrainas ambassade ønsker at UD skal formidle til puslespillfabrikken hva som er statusen til de nevnte territorier i henhold til internasjonal lov. Dessuten ber de om at UD skal be selskapet om å stoppe produksjonen av de aktuelle kartene og trekke tilbake allerede trykte kart.

Men UD opplyser at de ikke kan gjøre noe i saken.

– Det finnes ingen relevante regler knyttet til produksjon eller salg av denne typen kart/puslespill. Vi har derfor ikke noe grunnlag for å forfølge saken, skriver kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i UD i en epost til ABC Nyheter.

Han understreker samtidig at man fra norsk side mener at Russlands anneksjon av Krim og Sevastopol er i strid med folkeretten.

Daglig leder Lars Kristian Larsen i L.A. Larsen bekrefter at de selger puslespill med Russland-kart der det omstridte området Krim inngår.

– Vi har to versjoner. Én versjon går til en kunde i Russland, som for øvrig er vår største kunde. Men vi selger både til Russland og Ukraina. Og på versjonen vi sender til Ukraina, er Krim merket som ukrainsk, sier Larsen.

– Det er en vanskelig problemstilling for oss. Vi er ikke politikere. Vi må gjøre som vi får beskjed om fra våre kunder, og vi ønsker ikke å ta noe politisk standpunkt, legger han til.

