Savnet besetningsmedlem på KV Nordkapp antatt omkommet

Søket etter det savnede besetningsmedlemmet fra kystvaktfartøyet Nordkapp fortsatte fram til morgentimene søndag, men uten funn.

– Det regnes nå ikke lenger som mulig å finne den savnede i live, så redningsaksjonen gikk klokken 9 over til å være et søk etter antatt omkommet, opplyste Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) søndag formiddag.

Sjøforsvaret takker Hovedredningssentralen for innsatsen med å lede og gjennomføre søket etter deres savnede seiler, som de nå antar har omkommet.

– Dette er en tragisk dag for oss alle, hvor vi må anta at en av våre har gått tapt. Vi skal gjøre vårt ytterste med å finne mannen vår og komme til bunns i hvordan noe slikt kan skje. Mine tanker går nå til de nærmeste pårørende, sier Kystvaktens sjef, flaggkommandør Ottar Haugen, i en pressemelding.

Fortsetter søket

Forsvaret velger å fortsette søket med KV Nordkapp og KV Barentshav. Søket ledes av Nordland politidistrikt.

– Vi vil samtidig vurdere andre ressurser, som luftfartøy, dersom værforholdene tillater det. Og så skal vi gjøre vårt beste med å ivareta de pårørende og mannskapet på KV Nordkapp på en god måte, sier Haugen.

Den mannlige vernepliktige fra KV Nordkapp ble meldt savnet lørdag morgen. Hovedredningssentralen ble varslet like etter klokken 10 samme dag og satte umiddelbart i gang et koordinert søk etter den savnede.

Russisk hjelp

Han ble sist sett om bord rundt midnatt, da fartøyet befant seg på en rutinemessig patrulje om lag 93 kilometer nord-nordvest av Bjørnøya, men det er regnet som sannsynlig at den savnede fortsatt var om bord i 2.30-tiden.

Hovedredningssentralen har tidligere opplyst at siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på om lag 130 kilometer sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.

– Hovedredningssentralen er svært takknemlig overfor alle de fartøyene som gikk ut av fisket for å delta i søket. Et stort antall fartøyer, i all hovedsak russiske, bidro til at det var mulig å få gjennomført søket, opplyser HRS.

