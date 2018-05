Søket fortsetter etter savnet besetningsmedlem i Barentshavet

NTB Innenriks

– Søk har pågått hele natten, men det var såpass dårlig sikt i går kveld at luftenhetene ble kalt tilbake. Forholdene har bedret seg litt utover morgenen, men det er ikke sendt ut fly for å delta i søket søndag morgen, sier Olav Bjørgaas, vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS), til Aftenposten.

Dersom været endrer seg til det bedre, vil det fortløpende bli vurdert å sette inn fly i letingen etter mannen. Søndag morgen pågikk søket i et område som ligger om lag 60 nautiske mil nord for Bjørnøya.

Hovedredningssentralen ble varslet like etter klokken 10 lørdag formiddag og satte umiddelbart i gang et koordinert søk etter besetningsmedlemmet.

– Fartøyet iverksatte mønstring og søk om bord for å gjøre rede for vedkommende. Den vernepliktige var ikke å finne og er antatt falt over bord, opplyste Sjøforsvaret lørdag.

Mens HRS melder at den savnede sist ble observert på natten, har Sjøforsvaret opplysninger som tyder på at vedkommende sist ble sett fredag kveld klokken 23.50. KV Nordkapp befant seg da nord for Bjørnøya i Barentshavet på en rutinemessig patrulje, opplyser Sjøforsvaret.

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var om bord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef Endre Barane i Sjøforsvaret til Vesterålen Online.

Kystvaktas hovedkontor på Sortland informerte den vernepliktiges pårørende lørdag.

