Russen involvert i færre ulykker

Til sammenligning var det i gjennomsnitt over 150 ulykker med russens kjøretøy på 2000-tallet. Ulykkestoppen ble nådd i 2004, med 174 ulykker. Fjorårets lave ulykkestall er en nedgang fra 2016 da If registrerte 63 ulykker.

– Nedgangen i antallet ulykker de siste årene skyldes særlig at russen sel er blitt mer opptatt av tryggheten på kjøretøy, og at veimyndighetene har gjort et godt forebyggende arbeid. Medarbeiderne på trafikkstasjonene landet rundt fortjener skryt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Det finnes ikke samletall for personskader hos russ, men av dem som var forsikret i If ble ingen skadd i trafikkulykker i fjor. I 2016 ble tre russ skadd, og i 2015 var det fem. Det høyeste antallet trafikkulykker med personskade der russ var involvert, var i 2002 med 16 ulykkestilfeller.

