Nå starter folkeavstemningen i Finnmark

Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark har satt sinnene i kok i nord. 86 prosent av de spurte sa nei til et sammenslått Troms og Finnmark da Sentio spurte finnmarkingene på vegne av NRK i mars.

I Troms sa 73 prosent av de spurte nei i den samme undersøkelsen. Men her er ikke sammenslåingen en like het politisk potet og det er kun i Finnmark det skal holdes folkeavstemning.

55.000 kan stemme

– Det er et sterkt engasjement blant folk. Jeg håper at mange vil delta i folkeavstemningen. Høy valgdeltakelse bidrar til å gi folkeavstemningen stor legitimitet, sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) til NTB.

Den politiske ledelsen i Finnmark har bedt om et møte med statsminister Erna Solberg (H) så snart resultatet er klart.

– Jeg er ganske trygg på at det blir et solid neiflertall. Vårt håp er å reversere sammenslåingen. Vi mener det er uheldig å slå sammen to fylker når ingen ønsker det, sier Bech.

Rundt 55.000 finnmarkinger har stemmerett i folkeavstemningen. Kriteriene er at du har folkeregistrert adresse i Finnmark per 14. mars og at du fyller 18 år i løpet av 2018.

Forhåndsstemming

Muligheten for å stemme via internett åpnes mandag klokka 10. De aller ivrigste kan finne seg et valglokale som åpner allerede klokka 8 mandag morgen.

– Vi har et system som sørger for at de som stemmer fysisk i et valglokale automatisk får slettet den stemmen de eventuelt har avgitt elektronisk. Det skal ikke være mulig å lure systemet. Man kan stemme flere ganger i E-valget, og det er da den sist avgitte stemmen som teller, sier Harald Hereide som er sekretær for fylkesvalgstyret.

Forhåndsstemmingen avsluttes fredag 11. mai. På selve valgdagen 14. mai vil valglokalene stort sett holde åpent til 20 eller 21 om kvelden, ifølge oversikten på Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Ingen prognoser

Et foreløpig valgresultat vil ifølge Hereide trolig først være klart om kvelden tirsdag 15. mai eller i løpet av formiddagen onsdag 16. mai. Stemmene, som først telles lokalt, skal senere sendes inn og kontrolltelles av valgstyret, slik at et endelig valgresultat først vil foreligge etter noen dager.

– Tidspunktet for når vi har et foreløpig resultat klart avhenger av hvor raske kommunene er med sin opptelling, sier Hereide.

Det vil ikke bli presentert prognoser eller foreløpige tall underveis i opptellingen.

