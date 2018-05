Tenåring slått bevisstløs i Oslo

NTB Innenriks

– Han blødde fra ansiktet og var også bevisstløs i en liten periode. Han er nå kjørt til legevakt, sier operasjonsleder Bente Otterstad i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Ifølge politiet er offeret en gutt i slutten av tenårene. Han gikk i følge med to andre da han ble angrepet av fire personer. Etter angrepet forsvant de fire i en bil som kjørte mot Oslo sentrum. Et par timer senere opplyste politiet at de hadde pågrepet tre av de mistenkte. Samtlige er menn i 20-årene.

– De pågrepne blir nå kjørt inn til avhør. Det ser ikke ut til at de tre har noe relasjon til den fornærmede, sier operasjonsleder Tore Solberg.

