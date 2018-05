Omfattende etterforskning etter knivstikking i Flekkefjord

NTB Innenriks

– Fire-fem etterforskere jobber med saken, og vi får fortsatt bistand fra Kripos som driver teknisk og taktisk etterforskning, sier etterforskningsleder Siv H. Tveit ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor til Avisen Agder.

Sent torsdag kveld fikk politiet melding om at to menn var knivstukket i Snerthammer-området utenfor Flekkefjord sentrum. Den ene av mennene, en syrer i slutten av 20-årene, var fredag ettermiddag utenfor livsfare. Den andre mannen, en syrer i midten av 30-årene, ligger i kunstig koma på Oslo universitetssykehus.

Fredag morgen ble en syrisk mann i 20-årene pågrepet og siktet for knivstikkingen. Han skal avhøres lørdag og blir trolig framstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett mandag.

Tveit vil ikke si noe om hva den siktede mannen har sagt til politiet så langt. Etterforskningslederen opplyser at rundt 30 personer skal avhøres i saken.

– Noen har allerede blitt avhørt, mens andre skal avhøres, sier hun.

