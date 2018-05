Frode Bergs advokat: FSB kan ha skjønt at Berg ville trekke seg

NTB Innenriks

Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, sier til VG at overvåkerne fra det russiske sikkerhetspolitiet FSB kan ha forstått at Berg var i ferd med å trekke seg fra agentoppdraget, og at de derfor valgte å slå til mot nordmannen da han reiste til Russland 3. desember i fjor.

Novikov sier at Berg i fjor høst skal ha gitt sine oppdragsgivere i Etterretningstjenesten beskjed om at han ønsket å trekke seg ut av operasjonen, og at han ikke ønsket å reise til Russland i desember. Ifølge Bergs forsvarere ble nordmannen da satt under et voldsomt press, blant annet ved å appellere til hans sterke nasjonalfølelse.

– Etter å ha blitt presset på denne måten, sa han seg likevel villig til å dra til Russland i desember, men sannsynligvis var dette hans siste reise, uansett om han hadde blitt arrestert eller ikke, sier Novikov.

– Jeg vet ikke om russisk kontraetterretning visste at Berg ønsket å trekke seg, men vi kan mistenke at FSB på en eller annen måte kan ha kjent til samtalene mellom Berg og hans oppdragsgiver i Oslo, sier advokaten.

Berg ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter i to konvolutter – penger som FSB mener var ment som betaling til en person i bytte mot hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Torsdag ble han som ventet varetektsfengslet i tre nye måneder.

– Jeg har bare fortalt fakta. Jeg ble rett og slett lurt. Manipulert. Og nå har jeg havnet i en forferdelig situasjon, sa Berg til norske journalister som fulgte fengslingsmøtet.

VG og Sør-Varanger Avis har kartlagt de minst fem turene hvor FSB mener Berg var på oppdrag for den norske etterretningstjenesten. Den første turen fant sted 11. juni 2015.

E-tjenesten har avvist å svare på spørsmål fra NTB om hvorvidt Berg jobbet for dem.

(©NTB)