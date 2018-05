To personer alvorlig skadd i Flekkefjord – uavklart situasjon

NTB Innenriks

Politiet fikk melding klokken 22.30 torsdag kveld om at to personer ble funnet alvorlig skadd, opplyses det i en pressemelding som ble sendt like etter klokka 2 natt til fredag.

De to personene er fraktet til sykehus, og tilstanden for begge karakteriseres som alvorlig. Den ene er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, den andre til Ullevål sykehus, opplyses det.

Leif Vagle, seksjonsleder ved felles etterforskning i Agder politidistrikt, vil ikke si noe om hvem som meldte om hendelsen eller hvor de to ble funnet.

– De ble funnet et stykke utenfor Flekkefjord sentrum, opplyser Vagle til NTB.

– Er noen pågrepet?

– Nei, så langt er det ikke det.

Vagle opplyser også at det er satt i gang «en del operative enheter og etterforskning», og at saken er uavklart.

– Vi vet ikke helt hva som har skjedd, sier Vagle.

Til Fædrelandsvennen opplyser Vagle at politiet mener å vite identiteten til de to personene.

– Vi har satt inn alle tilgjengelige ressurser på saken og etterforsker nå hva som har skjedd og om det er flere involvert, heter det videre i pressemeldingen.

Omstendighetene personene er funnet i, tilsier at det kan ha skjedd noe kriminelt, sier Vagle.

– Helt klart. Det har vi som en åpen teori, sier han til VG.

