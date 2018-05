Regjeringen har fordelt 2,8 milliarder kroner i spillemidler

NTB Innenriks

– Årets fordeling av spillemidler til idrettsformål er den høyeste noensinne. For regjeringen er det viktig å styrke rammebetingelsene for lokal idrett og fysisk aktivitet over hele landet, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Den største potten går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene, med over 1,4 milliarder kroner. Dette er 109 millioner mer enn i fjor, og siden 2013 er denne posten økt med 689 millioner kroner.

– Anlegg er avgjørende både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet. Rekordsummen som fordeles i år har stor betydning for kommuner, idrettslag og foreninger som påtar seg kostbare anleggsinvesteringer, sier Grande.

Videre har regjeringen fordelt 367 millioner kroner til lokale lag og foreninger. 40 millioner kroner fordeles til tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer, mens 18 millioner går til inkludering i idrettslag for 2019. 36 millioner kroner går til friluftslivstiltak for barn og ungdom og 27 millioner til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

