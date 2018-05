Pleier siktet for vold mot kvinne på sykehjem

NTB Innenriks

Ifølge NRK skal episoden ha skjedd i april, fire dager før hun døde. De pårørende beskriver det som et kvelertak.

Politiet forsøker å finne ut av hva som skjedde, men bekrefter at de har siktet en mannlig pleier for vold.

– Vi fikk en melding om at en ansatt skulle ha gjort noe fysisk overfor en beboer på sykehjemmet, sier politioverkonstabel Anne Margrethe Kleczka i Nordland politidistrikt.

Pleieren ble pågrepet og er avhørt.

– Siktede har forklart seg om hendelsen, og benekter å ha gjort noe straffbart. Han erkjenner ikke straffskyld for det han er anklaget for, sier hun.

Et vitne til hendelsen opplevde imidlertid situasjonen annerledes.

– Vitnet oppfattet det som at pasienten ble utsatt for noe straffbart. Det går på at det skal ha blitt utøvd en kroppskrenkelse mot pasienten, som da ligger til sengs, sier politioverkonstabelen.

Siktede har tidligere vært anmeldt for vold mot en person på sykehjemmet.

– Denne saken ligger flere år tilbake i tid, og ble henlagt på bevisets stilling. Han har derfor ikke vært straffet for vold tidligere, sier hun.

(©NTB)