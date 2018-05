Mor dømt til seks måneders fengsel for barnemishandling i åtte år

NTB Innenriks

Kvinnen ble dømt i Borgarting lagmannsrett denne uken. Straffen er den samme som da saken ble behandlet i Oslo tingrett i 2016.

Kvinnen har ikke erkjent straffskyld for forholdene og har forklart at hun aldri har utøvet vold, truet eller opptrådt klanderverdig overfor barna.

Lagmannsretten var delt, men flertallet kom fram til at kvinnen hadde mishandlet barna sine i perioden fra 2006 til 2014.

Retten mener det er skjerpende at forholdene pågikk over flere år, men understreker og at barna ikke ble påført fysiske skader. Det dreier seg om «oppdragervold» gjennom «klyping, kloring, slag med sandal eller i form av trusler». Retten mener handlingene ble begått i affekt og ikke som ren avstraffelse av barna.

Moren er dømt til å betale hvert av de to barna 60.000 kroner i oppreisningserstatning.

