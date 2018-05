Kraftigste boligprisvekst på ti år

NTB Innenriks

Boligprisene steg med 1,8 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,9 prosent.

– Dette er den sterkeste utviklingen vi har målt for april måned de siste ti årene. Alle de store byene har en sterk oppgang, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Særlig kom oppgangen i Oslo som en overraskelse på bransjeforeningen, vedgikk han da Eiendom Norge la fram ferske boligpristall fredag.

Fire på rad

Prisene i Oslo økte med 2,4 prosent, mot et snitt de siste fem år på 1,1 prosent. I Bergen steg prisene med 2,8 prosent, i Trondheim var økningen 1,8 prosent, mens Stavanger-prisene økte 1,3 prosent i april.

– Boligmarkedet har nå hatt en sterk prisvekst i Oslo fire måneder på rad. Vi må tilbake til 2009 for å finne en sterkere start på året enn nå i 2018, sier Dreyer.

Demper markedet

Dreyer frykter likevel ikke en gjentakelse av bobleåret 2016.

– Det er vesentlige forskjeller fra da til nå. I mars 2016 fikk vi en rentenedgang, nå forventer vi at rentene skal opp. Dessuten hadde vi høy befolkningsvekst, nå er det motsatt, sier han.

En tredje faktor er at mange igangsatte boligprosjekter vil bli ferdig i løpet av året.

– Det øker tilbudet og kan bidra til å dempe markedet framover. Alt dette er drivere som tilsier at vi forventer en moderat prisutvikling fremover, sier Dreyer.

Årsvekst på vei til pluss

Med en prisvekst på 5,4 prosent så langt i år, mener Dreyer at det er grunn til å si at prisfallet i boligmarkedet er tilbakelagt i denne omgang.

– Men det er viktig å minne om at boligmarkedet svinger på månedsbasis, og vi skal ikke konkludere med at vi går inn i en sterk vekstperiode, understreker han.

Årsveksten er i øyeblikket på minus 1 prosent.

– Vi forventer at 12-månedersveksten snur til positiv i løpet av første halvår, sier Dreyer.

Økt tilbud

Antall solgte boliger i årets aprilmåned var 8.072. Det er 25 prosent flere enn april i fjor. Antall boliger lagt ut for salg i årets april var 9.506, som er opp 15 prosent fra samme måned i fjor.

Dreyer beskriver det som en svakt økende tendens i antall usolgte boliger – og minner om at man må ta hensyn til påsken og at mars-april må sees i sammenheng når man sammenligner et år med det neste.

Sju ukers salgstid

I snitt tok det 49 dager å selge en bolig i april i år. Sju ukers salgstid er to uker lenger enn for et år siden.

Raskest unna gikk det i Drammen, der det i snitt tok 23 dager fra en bolig ble lagt ut til den hadde fått nye eiere. Tregest er fortsatt Stavanger og omegn – hvor salgstiden nå er 76 dager.

– De neste månedene er normalt preget av høy aktivitet, og vi forventer at salgstiden vil gå ned inn mot sommerferien, sier Dreyer.