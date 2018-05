Drapssiktet i Bergen var psykotisk – kan ikke dømmes til fengsel

NTB Innenriks

Mannen kan dermed ikke dømmes til fengsel, dersom han blir kjent skyldig i drapet, skriver Bergens Tidende.

– Han er funnet utilregnelig. Det vil si at det blir lagt ned påstand om dom på tvungent psykisk helsevern, sier 43-åringens forsvarer, advokat Jannicke Keller-Fløystad, til avisen.

Tvungent psykisk helsevern regnes ikke som straff, men er en strafferettslig særreaksjon som kan idømmes for inntil tre år av gangen. Formålet er å verne samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Det var lørdag 10. februar i år at en 43 år gammel mann ringte politiet og meldte at moren lå død i leiligheten deres i en blokk på Landås i Bergen. Kort tid etter fortalte mannen politiet at han hadde tatt livet av moren med en øks.

Ifølge Bergens Tidende hadde mannen noen uker tidligere blitt skrevet ut fra en psykiatrisk institusjon i Bergen mot sin vilje. I en fersk rapport fastslår imidlertid Fylkesmannen at det ikke var uforsvarlig å skrive ut den nå drapssiktede mannen.

Saken er ifølge politiet snart ferdig etterforsket, og en innstilling om eventuell tiltale blir sendt statsadvokaten før sommeren.

(©NTB)