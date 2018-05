18 russebiler på vei til Lillehammer fikk bruksforbud

NTB Innenriks

– Flere av bilene hadde for store stereoanlegg og fikk bruksforbud på grunn av for høy vekt, sier operasjonsleder Kjartan Vaage i Innlandet politidistrikt til NTB.

Seks andre russebiler fikk mangellapper under storkontrollen på E6 ved Biri der til sammen 70 russebiler ble kontrollert.

Lillehammer-treffet, som er blant de største russetreffene i Norge, startet fredag kveld. I fjor deltok cirka 8.000 russ på landstreffet.

Ved 22-tiden opplyste Innlandet politidistrikt til NTB at det så langt hadde gått rolig for seg på treffet, men at politiet venter mer aktivitet utover kvelden og natten.

– Mange har hatt en lang reisedag og tar det nok litt rolig akkurat nå. Men det vil nok endre seg i timene som kommer. Vi er godt bemannet, og treffet har også leid inn eget sikkerhetspersonell, sier Vaage.

