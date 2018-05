Rødt større enn både Venstre og KrF

NTB Innenriks

På Norstats siste måling for Vårt Land får venstresiden flertall på Stortinget, fordi både KrF og Venstre raser under sperregrensen. Begge partiene får 3,7 prosent. Selv om Rødt står på stedet hvil på 4 prosent, kaprer partiet mandatene Ap, SV og Senterpartiet er avhengige av for å få flertall til regjeringsmakt.

– De som trodde at Rødt var et blaff eller «one-man-show», har undervurdert oss. Vi er kommet for å bli, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Vårt Land.

Høyre er fortsatt det største partiet med 26,4 prosent (+1,1). Arbeiderpartiet henger etter med 24 prosent og får en liten nedgang på 0,3 prosentpoeng. Frp står på stedet hvil med 15,4 prosent (-0,1).

Valgforsker Svein Erik Tuastad tror den relativt høye oppslutningen Rødt, SV og Sp har for tiden kan være med på å dra Ap mot venstre og gjøre at partiet dropper flørtingen med sentrumsvelgerne.

– Ap vil sannsynligvis fremstå som mer radikalt ettersom de må vinne tilbake velgere som er tapt til de andre venstrepartiene, sier Tuastad, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mandatfordelingen gir 86 mandater til partiene som står vil venstre og kunne dannet et parlamentarisk grunnlag for en regjering ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Ap får 45, mens Rødt og SV får 20 til sammen, som er like mange som Senterpartiet får. I tillegg får MDG ett mandat som i dag.

For de øvrige partiene er oppslutningen slik: KrF 3,7 (-1,1), Sp 10,9 (-0,1), SV 6,8 (+0,2), Venstre 3,7 (-0,6), Rødt 4 (-) og MDG 2,9 (+0,6).

Målingen er basert på 933 intervjuer fra 24. til 30. april. Feilmarginen på målingen er ikke oppgitt.

