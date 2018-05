Porsgrunn-ordføreren: – Trist for byen og for Norge

NTB Innenriks

– Det er en stor og tragisk brann. Det er en historisk del av Telemark. En fantastisk og vernet trehusbebyggelse langs Porsgrunnselva, som er brukt av mange mennesker rundt hele regionen. Det er veldig sørgelig, sier ordføreren til NTB.

Store deler av bygningsmassen på Osebro er bevaringsverdig. Galleri Osebro er det ingenting igjen av, har daglig leder og innehaver Trude Lyng opplyst.

Ordfører Kåss sier folk fra hele Norge kommer til galleriet.

– Det er en viktig del av norsk kulturarv. Det er trist for dem som driver dette. Det er et anerkjent galleri. Det er trist for byen og for Norge at et sånt flott galleri blir rammet, sier Kåss.

