Ny siktelse – men ingen pågrepet etter skyting på Vestli

– Det er flere som er siktet, men ingen er pågrepet nå. Det gjenstår en innsats der, men vi har mye etterforskning pågående, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til Aftenposten.

Avsnittsleder Kjetil Moen ved voldsseksjonen i Oslo-politiet bekrefter imidlertid at to personer nå er siktet.

– Det er ingen flere pågrepne i saken. Per nå er det ingen som er etterlyst, sier Moen.

Mannen som onsdag ble løslatt, er fortsatt siktet for forsøk på drap eller medvirkning til drapsforsøk etter at det ble løsnet skudd ved en pizzarestaurant på Vestli lørdag kveld. Han er kjent for politiet fra tidligere og knyttes til et kriminelt miljø i hovedstaden.

Politiet har tidligere uttalt at det var rundt 20 ungdommer som skapte bråk på Vestli sist lørdag, og minst én tomhylse ble funnet på stedet. Den fornærmede er en mann i 30-årene som slapp fra skytingen uten fysiske skader.

