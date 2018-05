Ny helsereform: Kommunene må lage eldreplan for å få penger til omsorg

NTB Innenriks

Statsminister Erna Solberg presenterte torsdag den nye helsereformen med navn «Leve hele livet» på en helsekonferanse med samme navn, sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V).

Hovedpunktet i reformen er at kommunene selv skal analysere svakhetene i eldreomsorgen, for så å lage en plan for hvordan de skal løse disse utfordringer. Gjør de dette, får de bevilget penger. Vil de ikke samarbeide, stiller de bakerst i pengekøen.

– Vi skal opprette et veiledningsapparat som skal hjelpe kommunene i arbeidet med endring. Det ligger jo en del øremerkede midler her, og for å få disse midlene, må du ha en plan, sier Solberg.

Bedre kvalitet i eldreomsorgen er målet, men ifølge Solberg betyr ikke det nødvendigvis flere ansatte. Hun erkjenner at flere kommuner nok trenger flere ansatte, men sier mye handler om hvordan man bruker frivillige som har lyst til å bidra.

– Vi må gjøre presset på sykehjemmene mindre. Man kan tilrettelegge for at frivillige kan bidra mye. Andre friske eldre kan bidra til å kjøre en som sitter alene til å være med på en fritidsaktivitet. Sånne ting kan kommunene legge til rette for, sier Solberg.

Hun vil ikke si noe konkret om hvor mye penger den nye reformen kan komme til å koste.

– Vi skal gi mer penger til veiledningsapparatet. Det kommer i budsjettene framover. Hvor mye penger som kommer i kvalitetsforbedringstiltak er et spørsmål i hvert enkelt statsbudsjett, i disse øremerkede ordningene, sier Solberg.

Den nye reformen skal fredag presenteres i statsråd og offentliggjøres etter dette.

