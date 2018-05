Hver fjerde nye bil er elbil

NTB Innenriks

Til sammen ble det registrert 14.055 nye personbiler forrige måned. Men også bruktbilsalget og bruktimporten økte betydelig. 40.210 biler skiftet eier i april – en oppgang på hele 28,6 prosent fra samme måned i fjor, mens 1.723 biler ble bruktimportert – en økning på 25,1 prosent.

Samtidig viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken at det gjennomsnittlige CO2-utslippet for alle førstegangsregistrerte nye personbiler på ett år har falt med 14 gram per kilometer til 79 gram.

Andelen nye dieselbiler har falt kraftig, fra 29,5 prosent i april i fjor til 19,3 prosent i år. For biler med bensinmotor falt markedsandelen fra 28,3 til 26,1 prosent.

Samtidig ble det solgt over 1.000 flere nye biler med hybriddrift, opp 32,4 prosent. For rene nullutslippsbiler var det mer enn en fordobling – fra en oppgang i nyregistreringer med 111,3 prosent – fra 1.687 i april i fjor til 3.566 forrige måned. Bilene som ikke slipper ut CO2 har nå en markedsandel på 25,4 prosent.

