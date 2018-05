Høyesterett skal avgjøre straff for hatefulle ytringer

NTB Innenriks

Den nå 57 år gamle mannen ble høsten 2017 dømt til tre ukers ubetinget fengsel for å ha forfattet en oppfordring til drap på Chaudhry i et kommentarfelt i Nettavisen i januar samme år.

Han anket til lagmannsretten som stadfestet den ubetingede dommen i februar i år, men under dissens. Mannen anket videre over straffeutmålingen til Høyesterett, og onsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å tillate anken fremmet. Tidligere har det i slike saker blitt reagert med betinget fengsel.

« … måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er islamist med alt hva det innebærer», skrev mannen i en kommentar under et Chaudhrys blogg i Nettavisen.

Aktors påstand i tingretten var 18 dagers betinget fengsel, en bot på 12.000 kroner pluss sakskostnader. Tingretten valgte i stedet en strengere reaksjon, som også ble opprettholdt i Frostating lagmannsrett.

Mannen har hele tiden erkjent straffskyld for formuleringene som ble brukt, og sagt at han angret, noe som ga ham en ukes strafferabatt. I tingrettsdommen heter det at normalstraffen i slike saker bør være 30 dagers fengsel.

Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum, sa etter tingrettsdommen i fjor høst at han var fornøyd med at politiet slår hardt ned på ytringer som går over grensen.

– Nettavisen ønsker en åpen debatt i våre kommentarfelt, men grensen går ved ulovlige og truende ytringer, sa Stavrum til Nettavisen.

