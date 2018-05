Fylkesmannen: Ikke uforsvarlig å skrive ut pasient som drepte sin mor

NTB Innenriks

Det var lørdag 10. februar i år at en 43 år gammel mann ringte politiet og meldte at moren lå død i leiligheten deres i en blokk på Landås i Bergen. Kort tid etter fortalte mannen politiet at han hadde tatt livet av moren med en øks.

Ifølge Bergens Tidende hadde mannen noen uker tidligere blitt skrevet ut fra en psykiatrisk institusjon i Bergen mot sin vilje. I en fersk rapport fastslår imidlertid Fylkesmannen nå at det ikke var uforsvarlig å skrive ut den nå drapssiktede mannen.

Av Helsetilsynets granskingsrapport går det fram at mannen i forkant av utskrivingen fikk tilbud om å være noen flere dager, noe han takket nei til. Han ønsket en lengre innleggelse, og så derfor ikke noe poeng i å bli bare noen dager til.

I rapporten stilles det spørsmål om det burde vært gjennomført en særskilt vurdering av risikoen for vold, men legger samtidig vekt på at utfallet av saken ikke nødvendigvis ville blitt annerledes med en slik risikovurdering.

To rettspsykiatere er i ferd med å ferdigstille en rapport om 43-åringens tilstand i tiden før drapet. Denne er ikke klar, men vil ha betydning for hvilen straff mannen eventuelt blir dømt til.

Saken er ifølge politiet snart ferdig etterforsket, og en innstilling om eventuell tiltale blir sendt statsadvokaten før sommeren.

