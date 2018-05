ESA mistenker Widerøe for brudd på konkurransereglene 

NTB Innenriks

Granskingen av Widerøe har pågått helt siden tilsynsorganet i Brussel gjennomførte en uanmeldt kontroll hos flyselskapet i juni 2014.

Nå kommer ESA med varsel om vedtak i saken. Den foreløpige konklusjonen er at Widerøe har brutt konkurransereglene i EØS.

Grunnen er at flyselskapet skal ha nektet mulige konkurrenter tilgang til et satellittbasert innflygingssystem kalt SCAT-1.

Overrasket over varselet

Widerøe selv avviser anklagene.

– Først nå får vi anledning til imøtegå påstandene, slik at vi kan presentere et bredt anlagt forsvar overfor ESA. Vi er likevel overrasket over å motta varsel om vedtak og er grunnleggende uenige i anklagene, sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding.

Widerøe er uenig både i faktabeskrivelsen og i de juridiske vurderingene ESA har gjort, fortsetter han.

Flyselskapet risikerer millionbot dersom ESA konklusjon blir stående. Widerøe har frist til 3. juli til å komme med et skriftlig svar på anklagene.

Krav om SCAT-1

Bakteppet for saken er at Widerøe i 2012 og 2013 vant to anbudskonkurranser for flyruter til regionale flyplasser langs kysten og i Nord-Norge. Dette er flyruter som staten sponser.

I anbudskonkurransen ble det stilt krav om at flyene måtte bruke SCAT-1. Systemet er installert på mange regionale flyplasser i Norge for sikre trygg innflyging på steder der forholdene er vanskelige.

Problemet er bare at systemet er gått ut av produksjon. Samtidig anklages Widerøe for å ha støvsugd markedet for alle tilgjengelige SCAT-1-mottakere for fly.

Uten konkurrenter

ESAs mener Widerøe på den måten kan ha gjort det umulig for andre flyselskaper å vinne anbudsrunden.

– Vår foreløpige konklusjon er at Widerøe ikke på noen måte har gjort dette utstyret tilgjengelig for mulige konkurrenter. Dermed er det i realiteten ingen andre flyselskaper som har kunnet konkurrere om disse rutene, sier ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen til NTB.

Han understreker at Widerøe har en dominerende posisjon i sektoren. Det gir selskapet et særskilt ansvar for å legge til rette for konkurranse.

Tidkrevende sak

Det grunnleggende problemet, forklarer Mathisen, er at situasjonen kan ha gjort det mulig for Widerøe å gå inn i anbudsrundene uten frykt for konkurranse.

– Da mangler de insentivene som vanligvis ligger i anbudsrunder til å presse prisen ned og kvaliteten opp. Det kan lett resultere i at staten og i siste instans skattebetalerne må betale mer for mindre, sier Mathisen.

Widerøe-sjefen kaller saken «ekstremt tidkrevende».

– Nå må vi gjennomgå den omfattende dokumentasjonen for å se hva ESA faktisk bygger anklagene på. Vi vil selvfølgelig fortsette å samarbeide med ESA og levere den dokumentasjon som man ber om, sier han.