Askim-russ løp nakne ved barnehage og skole

– Datteren min på seks år fortalte at hun så noen drikke alkohol og løpe naken. Selv om det var på avstand, var det flere som fikk det med seg. Datteren min er så liten at hun ikke forsto alvoret i det, men uansett er det så feil som det får blitt. Både med valg av tid og sted, sier Ronny Aukrust, leder i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Rom skole, til Smaalenenes Avis.

Askimrussen hadde rebusløp, men SFO-leder Anette Sydengen konfronterte russen og fortalte at politiet var kontaktet.

Til henne har russen forklart at de ikke hadde tenkt seg om, ikke forsto alvoret og beklaget seg. Russepresident Karina Hage forklarer at noen av jentene kledde av seg fordi de trodde det ville gi flere poeng i rebusen.

– Vi har sagt at hvis de ønsker å nyte alkohol, må de gjøre det i bussen. Vi har også sagt at det ikke er nødvendig å kle av seg. Man får ikke ekstrapoeng ved å gjøre det. Hvis russen enten kler seg naken, eller drikker i offentligheten, gjør de det på eget ansvar, sier russepresidenten.

Russebråk i Oslo

I Oslo fikk totalt 16 busser som var samlet ved McDonalds' på Gaustad, beskjed om å fjerne seg fra området på grunn av støy. Omkring klokken 3.30 var det også et slagsmål mellom om lag ti personer på stedet.

– Da vi kom fram, hadde det vært konflikt mellom russen i to av bussene. Ingen framsto som skadd, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

Han legger til at det ikke har vært noen store utfordringer med russen i området i natt, men at det kommer klager fra beboere der russen oppholder seg.

– Enkelte ringer og sier de ikke har sovet på flere netter på grunn av russen. Har vi kapasitet til å følge det opp og fjerne dem om vi får klager, gjør vi det, sett opp mot alt annet vi har å prioritere, sier Jøkling.

Nattestøy i Troms

Også i Tromsø har det vært mye lyd fra årets avgangselever ved videregående skoler i området. Til sammen 22 russebiler ble stanset og gitt pålegg om å dempe musikken og respektere natteroen, skrev Troms politidistrikt på Twitter.

– Vi var på utkikk etter biler på grunn av publikum som klaget på støy. Det hadde vært litt katt og mus med dem, men vi fikk ringet dem inn da de skulle fra Kvaløya og over til Tromsøya, forklarer operasjonsleder Rune Nilsen til NTB.

Han legger til at det har roet seg etter at russen fikk et pauli ord fra politiet.

– Det er flere innringere som er fortvilet. Fra folk som skal på jobb og folk med unger som ikke får sove, sier Nilsen.

Rolig i Bergen

I Bergen har politiet satt inn ekstra ressurser for å passe på russen etter et møte med russens hovedstyre.

– Det har gått veldig rolig for seg. Generelt en veldig rolig natt. Russen har ikke skapt ekstra problemer. Vi har hatt en patrulje som har fulgt litt med dem, men det har ikke vært noe å melde om, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

