Vardø-ordfører skjelte ut Listhaug og Hoksrud

Nettavisen skriver at Hoksrud og Listhaug var i Vardø i forbindelse med en rundreise der de besøker personer som er misfornøyd med helsevesenet.

Blant dem er Vardø-innbyggeren Christi Andreassen. Hun har en muskelsykdom og mener at hun ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra kommunen. Hun anklager også kommunen for å ikke besvare hennes henvendelser.

Vardø-ordføreren Jensen sier på sin side at Andreassen har fått saken sin behandlet, og at hun står fritt til å klage inn vedtaket. Når det gjelder Hoksrud og Listhaug, anklaget han dem for å bruke Andreassen for å profilere «populistisk politikk».

– Vi må ha respekt for at de som er faglige, leger og helsepersonell, får behandlet saken uten at stortingspolitikere skal blande seg, mente Vardø-ordføreren, ifølge NRK.

– Jeg synes det er skammelig, sa Jensen til de to stortingspolitikerne.

Hoksrud og Listhaug avviste på sin side at besøket var populistisk motivert, men at de ønsker å hjelpe Christi Andreassen. Politikerne utfordret Robert Jensen til å snakke om Andreassens sak.

Det ønsket ikke Jensen ønsket å gjøre foran de to Frp-politikerne.

– Jeg er rystet, jeg, over hvordan du snakker til dine innbyggere, sa Sylvi Listhaug, ifølge NRK.

Listhaug har sagt følgende om bakgrunnen for rundreisen hun og Hoksrud er på:

– Vi skal være et team som går inn i enkeltsaker og skal hjelpe vanlige folk i møte med helsesystemet, sa Listhaug til Nettavisen da det ble kjent at de to skulle reise rundt.

