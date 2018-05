Utenrikskomiteen skal behandle Syria-oppdraget

NTB Innenriks

Bakgrunnen er oppslagene i Klassekampen om at norsktrente militser i Syria ikke bare har kjempet mot IS, men også mot styrkene til Syrias president Bashar al-Assad.

– Det er viktig at Rødt fikk gjennomslag for komitébehandling, spesielt i lys av det lederen for en antatt norsktrent milits sier om at hans gruppe også deltok i regimeskiftekrig, ikke bare kamphandlinger mot IS. I så fall har Solberg-regjeringa sannsynligvis brutt Folkeretten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han viser til at regjeringen har gitt gjentatte forsikringer til Stortinget og befolkningen om at de væpnede gruppene Norge skulle trene i Syria, utelukkende skulle kjempe mot IS og ikke føre krig for regimeskifte mot Assad-styret.

Kilder i gruppen Den revolusjonære kommandohæren (Mat) sier til avisen at de hele veien har vært åpne om at de ikke bare har kjempet mot IS.

Spørsmål komiteen nå skal behandle, er hvilke grupper Norge har trent, om regjeringen har visst at væpnede grupper trent av norske militære har deltatt i krig for regimeskifte mens det norske oppdraget pågikk, og hva regjeringen har gjort for å forsikre seg om at væpnede grupper Norge trente og støttet i Syria, overholdt mandatet.

