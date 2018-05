Ungdomsbråk på Vestli i Oslo

NTB Innenriks

Politiet fikk melding like etter klokken 23 fra en melder i området. Hun hadde observert en gruppe ungdommer som ropte og skrek til hverandre.

– Vi hadde patruljer ikke langt unna, så vi sendte dem mot stedet med tanke på siste tids hendelser for å forebygge en eskalering. Vi fikk også melding om et lite slagsmål, men ingen kom til skade, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB.

De involverte er mellom 17 og 20 år. Operasjonslederen opplyser at politiet har kontroll på «de fleste» som var involvert.

– Da vi kom, løp en del ungdommer i forskjellige retninger. Vi har kontroll på de fleste. Samtlige blir bortvist til i morgen tidlig klokken 8.

Flere av guttene er kjent for til dels alvorlig kriminalitet, opplyser Jøkling. Ingen er pågrepet.

For en drøy uke siden var det to hendelser på Vestli som gjorde at politiet ba Natteravnene stoppe all patruljering i bydelen. Lørdag ble det avfyrt skudd ved en pizzarestaurant i bydelen.

Hendelsen tirsdag kveld var i området hvor politiet har satt inn ekstra ressurser.

– Vi kommer til å ha økt tilstedeværelse her framover, sier Jøkling.

