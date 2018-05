Tidligere Natur og Ungdom-leder varslet i 2013 SMK om upassende oppførsel fra Sp-rådgiver

NTB Innenriks

Vigdenes var politisk rådgiver for Ola Borten Moe i den rødgrønne regjeringen da han sendte en melding til Lundberg.

På sin Facebook-side skriver Lundberg at hun er ferdig med saken, at hun har fått en beklagelse fra den aktuelle politiske rådgiveren, men at hun velger å skrive sin kommentar fordi hun denne uka gjentatte ganger er blitt kontaktet av mediene om saken. Hun har ikke selv varslet mediene.

– Den gamle saken fra 2013 er jeg ferdig med. Vedkommende har beklaget, og vi har ikke noe uoppgjort mellom oss i dag. Jeg kommer derfor heller ikke til å kommentere denne saken ytterligere i mediene, skriver Lundberg.

– Det stemmer at jeg hadde en tone overfor Silje som jeg, når jeg ble gjort bevisst på dette, ser at jeg ikke burde ha hatt. Jeg tok kontakt med en gang og beklaget, og vi har ikke noe uoppgjort i dag, skriver Ivar Vigdenes i en SMS til VG onsdag ettermiddag. Det var NRK som først omtalte saken.

Vigdenes er en av de ti som i 2016 var på en hyttetur i Sverige, da en grov melding ble sendt til Liv Signe Navarsete. Partiet har fortsatt ikke kommet til bunns i hvem som skrev denne meldingen.

Flørtete

Lundberg skriver at hun i flere møter med politikeren «oppfattet tonen som i overkant uformell og flørtete».

– Da jeg fikk en melding etter en TV-opptreden med en kommentar om at jeg var «sexy på TV», diskuterte vi i ledelsen i Natur og Ungdom om vi burde varsle SMK om dette. Vi lot saken ligge fram til vedkommende gikk av, fordi vi ikke ønsket spekulasjoner omkring våre motiver, skriver Lundberg.

Målet med varslingen var at SMK skulle gi klar beskjed til regjeringsapparatet om hvordan man skulle omgås representanter fra ungdomsorganisasjoner, men etter det Lundberg kjenner til, sendte SMK aldri ut noen slik melding. Kort tid etter varselet fikk hun imidlertid telefon fra statsråden i departementet der den politiske rådgiveren jobbet.

– I denne samtalen ble jeg fortalt at jeg overreagerte, at vedkommende bare så på oss som venner – og at jeg hadde handlet feil ved å varsle SMK, fordi jeg burde tatt dette direkte opp med vedkommende. Mot slutten av samtalen ble det foreslått at jeg bare skulle droppe saken, noe jeg også gjorde. Like etter ringte vedkommende, beklaget og la seg flat.

Følte seg dum

Hun sier hun aldri har følt seg så liten og dum som i telefonsamtalen med statsråden, men at hun etter metoo-kampanjen tre og et halvt år senere forsto at verken hun eller Natur og Ungdom hadde grunn til det.

Lundberg mener både det hun varslet om og håndteringen i etterkant var problematisk. Hun sier det var ingen anonymitet i håndteringen av varselet, at SMK aldri tok kontakt med henne, og at hun senere fikk vite at partiapparatet heller ikke ble varslet.

– I stedet ble den forsøkt løst på bakrommet, gjennom en telefonsamtale hvor jeg ble bedt om å droppe saken. Og det som hadde vært målet mitt – nemlig bevisstgjøring rundt maktforhold og roller i regjeringsapparatet, den kom ikke, skriver Lundberg.

I januar i år tok hun derfor kontakt med generalsekretæren i partiet for å gjøre dem oppmerksom på varselet fra 2013, men gjorde det klart at hun ikke hadde noe behov for å ta saken videre. Det viste seg at varselet ikke var blitt tatt videre til generalsekretæren eller andre i partiet den gang. Hun betegner imidlertid generalsekretærens håndtering av saken i vinter som svært ryddig.

(©NTB)