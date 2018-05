Syria-redegjørelse får etterspill i Stortinget 

NTB Innenriks

– Det alle lurer på, er om styrker Norge har trent, har gått utover det mandatet som regjeringen tidligere har lagt fram for Stortinget, og vendt seg mot andre enn ISIL, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Det er nettopp dette som fremgår i Klassekampens avsløringer nylig.

– Når to statsråder har gått på talerstolen for å redegjøre om dette, og suverent ser bort fra det spørsmålet alle lurer på, da må alarmen gå, mener Lysbakken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) redegjorde i Stortinget onsdag for det norske bidraget i kampen mot ekstremistgruppen IS, også kjent som ISIL, i Irak og Syria.

Komitébehandling

Det norske bidraget blir nå gjenstand for behandling i utenriks- og forsvarskomiteen, slik Rødt har krevd. Normalt ville redegjørelsen blitt debattert og saken avsluttet i Stortinget onsdag, men det skjedde ikke.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er urolig over avsløringene i Klassekampen om at norsktrent milits også deltok i krig mot styrkene til Syrias president Bashar al-Assad.

– I så fall har Solberg-regjeringen sannsynligvis brutt Folkeretten, sier han.

Arbeiderpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt svarer imidlertid «nei» på spørsmål om hun er urolig for hva de norsktrente militsene har drevet med.

– Vi har behandlet denne saken grundig gjennom flere runder i den utvidede utenrikskomiteen. Vi har støttet oppdraget og forutsetter at regjeringen har fulgt opp det den har informert Stortinget om, sier hun til NTB.

«Grundig undersøkt»

Bakke-Jensen slo i Stortinget fast at grupper som skulle trenes av norske soldater, «ble grundig undersøkt av koalisjonen» i forkant.

– Koalisjonens støtte har hele tiden forutsatt at partnerne kun skulle kjempe mot ISIL. I løpet av samarbeidet fulgte vårt personell disse avdelingene tett og forvisset seg om at de ikke kjempet mot andre enn ISIL, sa han.

Søreide fremholdt at «Norges militære innsats har vært og skal være begrenset til kampen mot ISIL».

Både SV og Rødt mener imidlertid en rekke spørsmål rundt bidraget fortsatt står ubesvart. SV ber Bakke-Jensen bekrefte eller avkrefte at norsktrente styrker, i perioden fra treningen begynte høsten 2016 til den ble avsluttet, har deltatt i krigshandlinger mot andre enn IS.

Partiet vil også ha svar på hva regjeringen har gjort for å kartlegge hva de norsktrente styrkene har gjort etter at treningen ble avsluttet.

Dystert bilde

Redegjørelsen tegnet for øvrig et dystert bilde av situasjonen i Syria og Irak, til tross for at IS langt på vei er nedkjempet militært.

– Selv om ISIL er betydelig svekket, kontrollerer de fremdeles enkelte lommer i Syria, og de er fremdeles til stede i Irak. En militær innsats er derfor fortsatt nødvendig, sa Søreide.

Utenriksministeren slo fast at det er uaktuelt å gi bistand til gjenoppbygging i Syria før en troverdig politisk overgangsprosess er i gang.

– Norge har lenge understreket at Assad ikke kan være en del av en langsiktig løsning, påpeker Søreide, som mener den syriske presidenten så langt ikke viser tegn til å ville forhandle.

Av rundt 100 norsktilknyttede fremmedkrigere som har reist til Syria og Irak, er rundt 30 drept, ifølge utenriksministeren. 30–40 befinner seg fortsatt i IS' gjenværende områder, mens rundt 40 har returnert til Norge.

(©NTB)