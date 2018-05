En lettere skadd i bussbrann på Fornebu

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen i bussgarasjen klokken 6.57. En times tid senere opplyste politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen, men at den fortsatt ikke var slukket.

– Men eksplosjonsfaren er over, og alt av gassflasker er ute. Vi fikk melding om at noen kunne ha overnattet i bygningen over bussgarasjen, men vi har ikke funnet noen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Den ene personen som ble skadd, har pustet inn røyk og fikk behandling for dette på stedet.

Vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat sier til VG at brannen oppsto i noen søppelkonteinere før den spredte seg til bussene.

Tre busser ble berørt av brannen, minst én av dem var en russebuss.