Stor gressbrann ute av kontroll i Møre og Romsdal

– Vi har foreløpig ikke kontroll på brannen, men den er et godt stykke unna boligområdet. Vi jobber med å avskjære brannen fra boligene, sier politiets oppdragsleder Sindre Molnes til NTB.

Han opplyser at brannen har spredd seg over et større område, blant annet som følge av lokale vindforhold.

Politiet forteller at brannområdet er stort.

– Vi har ikke noen eksakt størrelse på området, men det er relativt stort. Det er flere hundre meter, forteller politiets innsatsleder Pauli Løchting til NRK.

Et skogbrannhelikopter har ankommet stedet og hjelper til med slukkingen. 110-sentralen Møre og Romsdal skrev på Twitter like før klokka 19 at stadige endringer i vindretningen gjør slukkearbeidet utfordrende.

Nødetatene fikk melding om brannen nær et boligområde på øya Gossen i Aukra kommune klokka 15.10. Politi, brannvesen og sivilforsvar er også på stedet.

